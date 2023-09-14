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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق المتفرقة، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فقد سمع دوي الانفجارات في مدينة دنيبر بوسط البلاد، وكذلك على أطراف مدينة كريفوي روغ.

كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وفي وقت سابق تم تشغيل صافرات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وخاركوف ودنيبروبتروفسك، إضافة إلى مناطق مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تحت السيطرة الأوكرانية، حسب بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

سماع دوي انفجارات أوكرانيا دوي صافرات الإنذار مدينة خيرسون
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