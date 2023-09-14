تفاصيل استضافة مصر أكبر حدث لـ«الهيدروجين الأخضر» في المنطقة

انطلقت فعاليات مؤتمر "هيدروجين مصر" الأول، أمس، بحضور المهندس خالد نجيب رئيس مجلس إدارة هيدروجين مصر وداليا سمير نائب رئيس مجلس الإدارة واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار و رئيس المناطق الحرة والدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مدكور ومانويال ديروكا المدير الإقليمي لسمارت اينيرجى .

ويعقد المؤتمر الأول في مصر خلال يومين الـ13,14 من سبتمبر الجاري في أحد فنادق مصر الكبرى ، وضم المؤتمر العديد من الخبراء والمستثمرين والشركات الرائدة في هذا المجال ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص والتحديات والمبادرات المتعلقة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والذي يعتبر مصدرًا نظيفًا الطاقة ، وتسعى مصر إلى تحقيق رؤية طموحة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة ولذلك تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعتبر بديلًا للوقود الأحفوري وتساهم في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وتمتلك مصر قدرات عالية من الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن استخدامها لإنتاج الهيدروجين بطرق نظيفة

ومن جانبه أكد «نجيب» أن الهدف من المؤتمر الجمع بين منتجي وطالبى الهيدروجين من مختلف دول العالم خاصة من الدول الأوروبية التى تطلب كميات كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأضاف أن المؤتمر لاقى اهتماما من المستثمرين الاجانب فى ضخ استثماراتهم للبدء فى مشروع الهيدروجين فى مصر لتصبح مركزا إقليميا لهذه الصناعة الإستراتيجية خاصة وأن مصر تمتاز بتوافر المياه والهواء والشمس الساطعة طوال العام والأيدي العاملة منخفضة الأجور وقربها من الدول الأوروبية

وقال «نجيب» إن هناك تواصل بين مراكز الطاقة العالمية لتصبح مصر مركزا للطاقة العالمية وعلى رأس الحضور فى المؤتمر مسئولى ميناء نوتردام الهولندي وهذا يعد من أكبر طالبى الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم

وأشار «نجيب» إلى تواجد الشركات التكنولوجية والمطورين والمستثمرين والخبراء المتخصصين فى فاعليات المؤتمر وهذا ما تحتاجه كل عناصر صناعة الهيدروجين.

وأوضح «نجيب» أن العديد من الشركات ابدت رغبتها فى تصنيع الهيدروجين من الماء فى مصر وهذا يخلق سوق عمل مصرية جديدة

فيما أكدت المهندسة داليا سمير نائب رئيس "هيدروجين مصر" أن أحد أهم أهداف المؤتمر إعداد برامج توعية لاستخدام الهيدروجين الاخضر فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنتاجه فى القرى المصرية لاستخدام الطاقة النظيفة وهو ما تقوم به هيدروجين مصر عبر الدراسات والأبحاث لتحقيق هذا الغرض .

وأكدت وزارة الكهرباء الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر أن هناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

في حين أن مصر تستهدف توفير 44 ألف فرصة عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الأخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليار و600 مليون دولار لإنتاج 100 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضارة بالبيئة وأن الإنتاج المصري سيكون الأقل تكلفة على مستوى العالم حيث ستبلغ تكلفة الكيلو وات 2 دولار و 68 سنت تنخفض إلى دولار وسبعة سنت في المراحل المتقدمة وأن هناك تعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى التصدير، مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال وأن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.