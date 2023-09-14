استعداداً للكونفدرالية.. «فيوتشر» يخوض مرانه الأخير قبل السفر لتنزانيا

خاض فريق مودرن فيوتشر، تدريبه الأخير، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، وذلك قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا، بذهاب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري.



وضمت القائمة المتجهة لتنزانيا ٢٤ لاعبًا وهم: محمود جنش ، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، أحمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، جوناثان نجويم ، طارق طه، محمد ربيعة، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبد السلام، أيمن الصفاقسي، محمد نصير، عبد الكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبد الفتاح.

جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبد الواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.

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