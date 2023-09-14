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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مقاتلات "إف-35" لكوريا الجنوبية بـ5 مليارات دولار

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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أعلنت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 25 مقاتلة من طراز "إف-35" لكوريا الجنوبية مقابل حوالي 5 مليارات دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوكالة في بيانها: "وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل لطائرات "إف-35" والمعدات ذات الصلة لكوريا الجنوبية بمبلغ يصل إلى 5.06 مليار دولار تقريبا".

وأشار البنتاجون إلى أن كوريا الجنوبية طلبت حوالي 25 طائرة مقاتلة بالإضافة إلى محركات ومعدات إلكترونية وخدمات دعم فني.

 واعتبرت الوزارة أن الصفقة المعتمدة لن تغير التوازن الأساسي للقوات العسكرية في المنطقة.

الخارجية الأمريكية مقاتلات إف 35 كوريا الجنوبية القوات العسكرية
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