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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام تعاملات يوم الأربعاء، متأثرةً بتراجع أسهم الشركات الصناعية.
فقد تراجع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة، بعد أن هبطت أسهم القطاع الصناعي بنسبة 0.8 بالمئة. كما خسر سهم شركة (بي بي) البريطانية للنفط بنسبة 2.8 بالمئة بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني.
في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 0.6 بالمئة، لتسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي؛ مما ساعد في الحد من الخسائر.

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض الشركات الصناعية
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