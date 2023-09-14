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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بشكل كبير في شرق الكونغو الديمقراطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذَّر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، يوم الأربعاء، من تفشي الكوليرا بشكل كبير في شرق الكونغو الديمقراطية.


وأوضح الصندوق أن وباء الكوليرا الذي تشهده مناطق شرق الكونغو الديمقراطية قد تفشى في أغسطس الماضي متحولًا إلى حالة وبائية كاملة تعد الأسوأ من نوعها منذ العام 2017.


وأضاف أن الكوليرا التي شهدت نوبات متعاقبة منذ بداية العام الحالي حتى شهر أغسطس الماضي، أسفر عن 230 وفاة و31 ألفًا و341 إصابةً شكل الأطفال الغالبية العظمى منهم.


ومن جانبها، ذكرت ممثلة المنظمة الدولية لدى الكونغو الديمقراطية الدكتورة ليتى جرانت أن شرق الكونغو يشهد الآن 1ر6 ملايين نازح تتفشى بينهم إصابات الكوليرا منهم 5ر1 مليون نازح جديد منذ بداية العام الحالي ويشكل الأطفال 800 ألف منهم.

اليونيسيف الكوليرا الكونغو الديمقراطية
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