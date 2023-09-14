طعن طالب في الصدر بسبب حجز لعب كرة القدم في الدقهلية

أصيب طالب بالصف الثانوي الفندقي بطعنة شبه نافذة بالصدر من الناحية اليمنى وأخرى بالركبة اليمنى على يد آخر بمنطقة ميت حدر مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد خلاف نشب بينهما على أولوية الحجز للعب كرة القدم وجرى نقله لمستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة العام بوصول" ربيع.هـ.ر.ا"،17 عامًا طالب بالضف الثاني بالمدرسة الفندقية للسياحة والفنادق ومقيم شارع صيام ، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وآخر شبه نافذ بالركبة اليمنى "ادعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة مقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث وبسؤاله اتهم "السعيد.م.ح"، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة"، بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابته حال تواجدهما بشارع ميت حدر وذلك لوجود خلافات بينهما على أولوية الحجز للعب كرة القدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.