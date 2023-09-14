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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يعرض وساطته في مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

جوتيريش
جوتيريش
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رغبته في أن تتاح له الفرصة من أجل التوسط في محادثات سلام حول أوكرانيا، مشيرًا إلى اعتقاده بأننا بعيدو المنال للقيام بذلك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

 وقال جوتيريش إن الوضع لا يزال بعيدا عن الشروع في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك في رده على سؤال عمّا إذا كان وجود تجمّع القادة في الأمم المتحدة خلال أسبوع اجتماعات رفيعة المستوى قد يُمكنه أن يعزّز الوضع لحل النزاع في أوكرانيا.

 وقال جوتيريش: "نحن مستمرون في الدفع من أجل السلام".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلّا أن كييف فرضت حظرًا على هذا الأمر حتى على المستوى التشريعي في البلاد.

أنطونيو جوتيريش مفاوضات سلام أوكرانيا موسكو كييف
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