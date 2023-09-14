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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: نحتاج إلى طائرات لن تكون أسوأ من "سو 35" الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيجنات أن أوكرانيا تسعى للحصول على طائرات غربية ستكون مواصفاتها ليس أسوأ من طائرات "سو 35" الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال «إيجنات» في حديث لوسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن "منافسنا وخصمنا الرئيسي في الصراع من أجل التفوق في الجو هو "سو 35". ويجب أن يكون مفهوما أن الطائرة التي نريد الحصول عليها من شركائنا يجب ألا تكون أسوأ منها من ناحية المواصفات التكتيكية والتقنية والأسلحة".

وأشار إلى أن مقاتلات "إف 16" الأمريكية و"غريبن" السويدية تمتلك مواصفات مختلة حسب النسخة، مضيفا أن أوكرانيا تهتم بالنسخ الجديدة من تلك الطائرات التي من شأنها أن تسمح للقوات الأوكرانية بمحاربة الطائرات الروسية "على مستوى متساو".

 وكانت أوكرانيا قد أعلنت في أغسطس الماضي عن الاتفاق مع هولندا بشأن تزويد القوات الأوكرانية بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع. كما أعلنت الدنمارك والنرويج أنها ستقدم طائرات من هذا النوع لأوكرانيا.

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