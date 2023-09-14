قيادات «المصري الديمقراطي» تجتمع مع كتلة الحوار للتشاور بشأن الرؤي المختلفة للانتخابات الرئاسية

اجتمع، أمس الأربعاء، قيادات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادات من كتلة الحوار للتشاور بشأن الرؤي المختلفة للانتخابات الرئاسية القادمة والسياقات السياسية الراهنة وكيفية توسيع الفضاء العام والتعاون والعمل المشترك بين الأحزاب والتيارات الداعمة للتحول والتطور الديمقراطي.

واتفق الحضور على استمرار التشاور الدائم والتنسيق المشترك فيما هو مقبل من استحقاقات ومحطات سياسية هامة.

وقد حضر اللقاء من جانب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ا.فريد زهران رئيس الحزب والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب و ا.أحمد فوزي عضو الهيئة العليا و د.محمد سالم أمين الشؤون البرلمانية

كما حضر من جانب كتلة الحوار م .باسل عادل رئيس كتلة الحوار و عدد من مؤسسيها وأعضائها م .حسام الدين علي، السيدة مارجريت عازر، ا.سوزان حرفي، د .رامي الجالي، د.محمد القرماني و د.محمد عبدالمجيد