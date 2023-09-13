الأحد.. لقاء مع الشاعر محمد عبد القوي حسن بنقابة اتحاد كتاب مصر

تقيم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالشرقية ومحافظات القناة وسيناء برئاسة الشاعر ابراهيم حامد لقاءا مع الشاعر والمبدع محمد عبدالقوى حسن . وذلك يوم الأحد القادم في السابعة مساء بمقر النقابة الفرعية بالزقازيق .

يذكر أن الشاعر محمد عبد القوي حسن تقلد منصب عضو الأمانة العامة لأدباء مصر عن محافظة المنيا دورتين متتاليتين 2010 - 2011،

رئيس نادى الأدب بالعدوة، رئيس نادى الأدب المركزى بمحافظة المنيا ‘ مقرر شعبة شعر العامية باتحاد كتاب مصر ، مؤسس المجلس المصرى للشعر العامى، عضو اتحاد كتاب مصر.

اسس عبدالقوى جمعية مبدعى مصر على مستوى الجمهورية، حصل على المركز الاول فى الشعر عام 1999، حاصل على جائزة التفوق، كرمته محافظة مؤتمر ادباء المنيا عام 2000

نشرت عبد القوي قصائده بمجالات - الثقافة الجديدة - بن عروس - الشعر - ضاد- اخبار الأدب - الجمهورية - المساء - الشعب - الحوار- الصباح الفلسطينية - وجرائد ومجلات عربية واقليميه اخرى، له عدة مؤلفات منها :

ديوان اسمعينى عن سلسلة نفرتيتى ‘ ديوان عيونك عن سلسلة إبداعات ديوان عوده قبل الرحيل عن الجمعية المصرية لرعاية المواهب

ديوان (رساله الى قلبى )‘ ديوان (محمد الدره) ‘ ديوان( صح النوم ياعرب)، ديوان كان يوم حر جدا عن اتحاد كتاب مصر والهيئة العامة للكتاب وغيرها.