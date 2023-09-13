السفيرة الأمريكية: مستعدون للعمل مع الجزائر في مجلس الأمن الدولي

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، استعداد بلادها للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان الأممي.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلت به عقب استقبالها اليوم الأربعاء من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تلبية لطلبها، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وأوضحت السفيرة الأمريكية أنها تطرقت مع الرئيس الجزائري سبل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن امتنان الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الجزائر للوقوف إلى جانب بلدان الجوار.

كما أعربت عن تمنياتها للرئيس الجزائري برحلة مثمرة إلى نيويورك في إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أنها بحثت مع الرئيس الجزائري سبل تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين في الميدان الاقتصادي، لافتة إلى أن إطلاق رحلة جوية مباشرة من الجزائر إلى نيويورك من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين البلدين.