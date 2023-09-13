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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطاب لها اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى ضم أوكرانيا والتوسع في عضوية الاتحاد كي يضم أكثر من 30 دولة، معتبرة التوسع في عضويته بمثابة قرار حاسم للتكتل الأوروبي بالنسبة للدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.

وأضافت فون دير، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية اليوم: "مستقبل أوكرانيا يكمن في اتحادنا".

وعلى الرغم من دعوتها إلى توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي، غير أن المسئولة الأوروبية أوضحت أنه يتعين على الدول المرشحة للانضمام العبور بمراحل عملية الانضمام الشاقة في بروكسل، مؤكدة أن الاختيار قائم على "الجدارة" أو مشروطا بقدرة الأعضاء الطامحين على تلبية معايير الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء والاستقرار الاقتصادي؛ من ضمن معايير ومتطلبات أخرى.

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي أوكرانيا
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