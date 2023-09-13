الحرية للإبداع يعلن أسماء المقبولين بالدفعة التاسعة من استوديو الممثل

عقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الأربعاء، اختبارات التصفية النهائية للقبول بالدفعة التاسعة من استوديو الممثل المجانية، والتي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الصندوق، ويشرف عليها المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح.

ومن المقرر إنعقاد الاجتماع الأول للمقبولين، في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، الموافق ١٧ سبتمبر الجاري، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

وقد أعلن المركز أسماء المقبولين بالدفعة التاسعة، وهم: محمود محمد حسين، ومحمد محمود خليفة، وبوسى فتحى محمد، وعلي محمود رشاد، ومحمد مجدى بسيوني، ومحمود السيد عبدالفتاح، ومحمد خميس محمد، ودميانة موريس جرجس، ومايا أحمد سعد، ونانسى محمد عبدالشافى، وجيهان محمد علي، ومريم أيمن حسن، وعمر اللواء أحمد، وعبدالرحمن محمد خميس، وبسملة إبراهيم عبدالفتاح، وسما سامح حسنى، ومنى أحمد الزناتي، ومحمد جابر بدرى، وأحمد هشام أحمد، وفاطمة مصطفى أمين، وروزان سعد السيد، وماريا ميشيل جرجس، وأحمد خالد أحمد، ويوسف خالد جابر.

هذا بالإضافة إلى: مريم أحمد محمد، وإيهاب أحمد عبدالواحد، وساره خالد مصطفى، وياسمين أحمد محمد، ومحمود سعيد مصطفى، وندى محمد مختار، ونور سعد الشافعي، ومنة الله ضياء الدين السيد، ورنيم أيمن محمد، وزياد محمد شهاب الدين محمد، وميرا ناجح، ولؤى محمد وليد، ودميانة خيرى حبيب، وملك محمد عبدالحميد، ومنار محمود البدرى، وأحمد ياسر إبراهيم، وميار أحمد جعفر، وسميح صبرى عبدالغفار، ومريم محمود أحمد، وأيمن السيد عطا الله، ومحمد عاطف عبدالحليم، وزياد عبدالقادر السيد، ومحمد حسين جاد، ومحمد ناصر محمد.