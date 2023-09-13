فيوتشر يخوض تدريبه الأخير قبل السفر إلى تنزانيا

خاص فريق فيوتشر، تدريبه الأخير، مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، وذلك قبل التوجه غدا إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني ، بذهاب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة المتجهة لتنزانيا ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، جوناثان نجويم ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح

جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبد الواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعداداً للسفر إلى تنزانيا.