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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يخوض تدريبه الأخير قبل السفر إلى تنزانيا

من تدريب فيوتشر
من تدريب فيوتشر
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خاص فريق فيوتشر، تدريبه الأخير، مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، وذلك قبل التوجه غدا إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني ، بذهاب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري.
وضمت القائمة المتجهة لتنزانيا ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، جوناثان نجويم ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح

جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبد الواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعداداً للسفر إلى تنزانيا.

فيوتشر ريكاردو فورمسينيو محمود جنش أيمن مصطفى
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