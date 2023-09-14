مصرع شخص وإصابة ٥ آخرين في حادثي سير بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب ٥ أشخاص في حادثي سير اليوم الأربعاء بالمنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع حادثي سير متفرقين بمركز ملو اليوم الأربعاء أسفر عن مصرع شخص وإصابة ٥اخرين

بانتقال العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة ملوي أسفر عن مصرع عماد عبد اللطيف عبد الجيد ٦٥سنة مقيم الدقهلية وإصابة كلا من عبد الرحمن جمال توفيق ٢٣سنة مقيم القاهرة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراعين الأيمن والايسر وإصابة جمال توفيق عب اللطيف ٤٥سنة مقيم القاهرة مصاب بجرح قطعي بالوجه واشتباه مابعد الارتجاج وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي

كما وقع حادث سير آخر بمحور ملوي إنقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة ٣اشخاص محمد حنفي محمد ٣٠سنة مقيم الجيزة مصاب بجرح بالوجه واشتباه مابعد الارتجاج ونجله مالك ٨سنوات جرح متهتك بالجبهة واشتباه كسر بالفخذ الأيمن سانتي صلاح حمدان ٢١سنة مقيمة سوهاج اشتباه كسر بالقدم اليسرى والضلوع

تم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي وتم عمل اللازم

تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور