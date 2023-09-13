تأثر محمد عبدالحافظ على الهواء في ذكرى وفاة والده.. ويكشف عن وصيته الأخيرة

دخل الفنان محمد عبدالحافظ في حالة من التأثر خلال حديثه عن والده المخرج الراحل اسماعيل عبدالحافظ وذلك في ذكرى وفاته اليوم الأربعاء.

قال عبدالحافظ خلال إحياء برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" مع إيمان عز الدين وهبة الاباصيري: "والدي كان شيخ عرب، وكان يتعامل بأصوله مع الناس، وكان بسيط جدًا وأي مشكلة مع الفنانين يحلها لأنه أب لهم، لذلك كان الفنانين يحبوا عم إسماعيل ويعشقوه، لأنه كان يعاملهم كوالدهم، وكان هذا حافز كبير لأن يخرجوا أفضل ما لديهم من قدرات".

تابع: "المخرج إسماعيل عبد الحافظ مكانش عنده نجوم، ودي كانت عبقريته وكانت عبقريته أنه لا يعتمد على نجم، ولما كان النجم يعتذر مايتكلمش مرة تاني، لأنه هيطلع غيره تاني يوم، كان يعلم الفنانين أن النجومية مواعيد واحترام، وأن تحافظ وتأتي في معادك، وحافظ للمشهد، بالإضافة أنه كان يتعامل معي مثل أي فنان اخر داخل التصوير".

كشف عبدالحافظ عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة عمدة الدراما المصرية، وقال: "كتب الكثير من الوصايا في ايامه الاخيرة منها الدفن بجوار والديه ووصيته يرعايتي لوالدتي واشقائي"، وتابع: "مازالت احتفظ بهذه الاوراق حتي الان على الرغم من مرور ١١ سنة على رحليه فكل ما يخص إسماعيل عبدالحافظ مازالت احتفظ به".

قال عبدالحافظ في نهاية حديثه: "وحشني الكلام معاه وكوباية الشاي، الـ11 سنة على رحيلة يعني 11 دقيقة وحشني كل حاجة فيه".