المتهمة بقتل زوجها فى المرج: "بيخونى واشترى لحبيبته شقة"

أدلت المتهمة بقتل زوجها بمنطقة المرج بأعترافات تفصيلية بعد القبض عليها .

وقالت المتهمة أنها اقدمت على قتله بعد معرفتها بوجود علاقة بينه وبين احد السيدات وقيامه بشراء شقة لها .

وأضافت المتهمة أن زوجها القتيل قام بشراء شقة لتلك السيدة بالأضافه لعدم انفاقه عليها ولا على أولاده ، ويوم أرتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينهما فأحضرت كوريك خشبى وتعدت عليه فحاول التهجم عليها ثم أجهزت عليه بطعنات سكين وحملت الجثة حتى مدخل العقار ، ثم أتصلت بشقيقها لمساعدتها فى التخلص من الجثة لكنه رفض .

وتابعت المتهمة أنها أتفقت مع أخيها على أعطائها الف جنية، وتقابلوا بمنطقة مؤسسة الذكاة واعطائها المبلغ لكنه لم يشارك معها فى الجريمة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغ من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب مقتولًا داخل شقته، مصاب ب5 طعنات متفرقه بالجسد بـ «السكين» فأنهت بحياته في الحال، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث, تبين بالعثور علي جثة شاب ضعيف البصر ، يبلغ 39 عاماً، مصاب بـ 5 طعنات بالجسد،ومن خلال التحريات تبين بأن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة.