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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ألسن عين شمس تستقبل عدداً من الطلاب الصينيين بجامعة قوانجدونج

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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إلتقت سلوى رشاد ،عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، و ناصر عبد العال ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس ، و  يمنى صفوت ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  و أميمة خشبة، رئيس قسم اللغة العربية بالكلية ، يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۹/۱۲ ، عدداً من الطلاب الصينيين في جامعة قوانجدونج للدراسات الأجنبية لدراسة اللغة العربية في كلية الألسن.

وخلال اللقاء تم إطلاع الطلاب على البرنامج المتميز لوحدة رفاعة لتنمية المهارات اللغوية والترجمة بحضور عدداً من اساتذة قسم اللغة العربية المتخصصين في تدريس اللغة العربية للأجانب.

يأتي هذا فى إطار التعاون الدولى بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية ، وضمن الجهود المبذولة من قبل معهد كونفوشيوس للتعريف بالخدمات التعليمية المختلفة التي تقدمها الجامعة لدراسة اللغة العربية بوحدة رفاعة الطهطاوي لتنمية المهارات اللغوية والترجمة ومن خلال برنامج اللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة للناطقين بغيرها بالكلية.

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