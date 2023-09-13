مسؤول أمريكي كبير في منتدى أبيك يسافر إلى بيرو لوضع الأساس لمنتدى 2024

يشارك كبير المسؤولين الأمريكيين في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) السفير مات موراي، في جلسة بناء القدرات التي ييسرها برنامج دعم النمو الاقتصادي الأمريكي في آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تعزيز الحوار ووضع الأساس للمناقشات السياسية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ونتائجها.

وأوضحت أن التقارير العالمية المتعلقة بأزمات وتحديات الأمن الغذائي فرضت أيضا على وسائل الإعلام أهمية مواكبة هذه القضية التي تستوجب تسليط الضوء عليها من ناحية التوعية والترشيد أو الدراسة والبحث من خلال صحافة متخصصة وإعداد كوادر متميزة لإيصال رسالة إعلامية شاملة للقارئ.

ولفتت إلى أهمية نظريات الإعلام التي تتحدث عن تبسيط الرسالة الإعلامية لكن بشكل علمي ومدروس ومن خلال تسليط الضوء على الجانب الإنساني في تناول المواد الإعلامية لمواضيع ومفاهيم الأمن الغذائي والتنمية وما شابه ذلك.

وأكدت «السالم» في هذا الشأن أهمية دور الرسالة الإعلامية في تسليط الضوء على مفهوم الأمن الغذائي خصوصا وأنها مسؤولية الجميع في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث في العالم ورأت أن الوسيلة الأنجح للوصول إلى المتلقي والرأي العام تكمن في تبسيط الرسالة الإعلامية واستخدام وسائل التقنية المتطورة.

وبينت أهمية تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في القضايا المعقدة لأنها أسهل طريقة للوصول إلى القارئ واستشعار معاناته وليس الاكتفاء بالرسالة ضمن القالب الجامد وإنما ضمن قالب إعلامي وإنساني واضح يصل للمتلقي بطريقة أسرع.

وأشارت إلى أهمية التركيز على الصحافة المتخصصة بقضايا التغير المناخي وإطلاق مبادرات وخطوات تنشئ جيلا صحفيا مهنيا.

من جانبه قال نائب المدير العام بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات (وام) علي السعد إن وسائل الإعلام ووكالات الأنباء يقع على عاتقها دور كبير جدا في قضايا ومفاهيم الأمن الغذائي لكن الأولوية هي للتركيز على إعداد مواد متخصصة وبث رسائل توعوية بطريقة سلسة تعتمد على اللغة البسيطة والوسائل المختلفة من خلال مواد وقصص تحمل بعدا إنسانيا.

وأشار «السعد» إلى أهمية عقد شراكات استراتيجية فعالة، لا سيما في المنطقة العربية والتوجه نحو الإعلام المتخصص والاستفادة من التطور الهائل في وسائل الإعلام والاتصال الرقمي وغيره لتسليط الضوء على هذا الموضوع توعويا وترشيدا.

يذكر أن ملتقى الإعلام العالمي يسلط الضوء على أهم موضوعات الإعلام وممارساته وفرصه وتحدياته المتعلقة بقضايا الاستدامة والبيئة وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي ومفاهيم الاقتصاد الأخضر وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالمجالات الإعلامية المتنوعة الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية والذكاء الاصطناعي.