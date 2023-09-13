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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«التعليم» توجه بسرعة تسكين الطلاب العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا

مدارس
مدارس
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وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الإجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

كما قرر وزير التعليم، أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  العزاء لأسر الضحايا المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.

 

التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ المصروفات الدراسية بداية العام الدراسي الجديد
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