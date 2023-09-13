"طيب وأمير" يعود لجمهور مسرح ميامي من جديد

يعود أبطال العرض المسرحي الكوميدي "طيب وأمير" من جديد لجمهور مسرح ميامي بوسط البلد، بداية من غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، والذي يعرض أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع، وقد حققت المسرحية أكبر الإيرادات والمشاهدة طوال مدة عرضها.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابع للبيت الفني للمسرح، وهو عن تراث رواد المسرح الراحلين نجيب الريحاني وبديع خيري برؤية فنية معاصرة.

ويُشارك في بطولة العمل الفنانين: هشام إسماعيل، وعمرو رمزى، وتامر فرج، وشيماء عبد القادر، وأحمد السلكاوى، وشريف حسنى، ونهى لطفى، ومحمود فتحى، وفاء عبد الله، ورشا فؤاد، وجلال الهجرسي، وفهد سعيد، ومجدى عبد الحليم، ورانيا النجار، ومحمد يوركا، وأحمد النمرسى، ومحمود الهنيدى، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف، ومن كتابة أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

