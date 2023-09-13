جنايات دمنهور تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل هتك عرض زوجته بالإكراه

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل هتك عرض زوجته بالإكراه بمواقعتها من الدبر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عثمان عليان، رئيسا، وعضوية المستشارين عبدالجليل محمد أحمد حماد، وعادل محمود صابر محمد جودة.

وكان مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، قد تلقي بلاغا من أ.ر، 18 عاما، تتهم فيها زوجها ع.أ، 32 عاما، عامل، بمواقعتها بالقوة من دبر مما نتج عنه إصابات بالغة موصوفة بتقرير الطب الشرعي.

ومن جانبه قال محمد عبدالرحمن حمادة، المحامي مسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، بأن الواقعة تمثل منحنى جديدا في قضايا العنف الجنسي وتطورا قضائيا هاما، حيث أنه طبقا للقانون المصري فالاغتصاب الزوجي بذاته غير مجرم إلا في حالات العنف الحاد والاتيان من دبر.

ولفت " حمادة "، إلى أن هنا تتأكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية القانونية المتكاملة للناجيات، والحاجة لنص صريح وواضح لتجريم زواج الطفلات وترتيب عقاب جنائي رادع لكل متداخل في الواقعة، بالإضافة لتجريم الاغتصاب الزوجي بكل صوره بصورة صريحة وعدم قصرها على حالة الاتيان من دبر أو الإنتظار لوقوع إصابات، حتى يتم التحرك القانوني واعتبارها جرائم تخضع للمسائلة الجنائية دون أسباب لاباحتها.