بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أول معرض "أهلا مدارس" بمنطقة حي النور بشرم الشيخ بالتنسيق مع الغرفةالتجارية و وزارة التموين، رافقه المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء و اللواء محمود عيسي و محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

يتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من زي مدرسي، وأحذية، وشنط مدارس، وأقلام، وكراسات، وجميع الأدوات المدرسية المختلفة بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

وأشار المحافظ إلى أن سوف يفتتح في كل مدينة فرع أو أثنين علي حسب الكثافة السكانية في كل مدينة للتسهيل علي المواطنين .

من جانبه قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، انه جاري التوسع في افتتاح أكبر عدد من معارض "أهلًا مدارس" بالمحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و تقديم جميع التسهيلات للتجار، لعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من 30 و حتي 50 % .

inbound2524537148615283330

inbound7715277095426263111