وزير الاقتصاد التونسي: بلدان إفريقيا تواجه تحديات تنموية كبرى

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن بلدان القارة الإفريقية تواجه تحديات تنموية كبرى ازدادت حدتها خلال الفترة الأخيرة جراء عديد العوامل، الداخلية منها والخارجية خاصة، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية، في حين إنها تزخر بإمكانيات وثروات طبيعية وبشرية مهمة قابلة للاستغلال والتوظيف بما يمكنها من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.

وقال -في كلمته اليوم الأربعاء خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في إطار المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وإفريقيا بمدينة "Busan" تحت شعار "نحو مستقبل مستدام: الانتقال الطاقي العادل والتحول الزراعي في إفريقيا"- إن لبلدان القارة طاقات وموارد كبيرة لتحقيق انتقال طاقي ناجح وتحول زراعي يضمن لها الاستقرار على مستوى الأمن الغذائي، وهو ما يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود خاصة على مستوى الدعم الفني والمالي والتكنولوجي سواء من خلال التعاون الثنائي او في إطار التعاون متعدد الأطراف.

وأبرز الوزير أن بلدان القارة الأفريقية هم ضحايا تفشي وتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وهو ما يتطلب وضع آليات عملية من قبل المؤسسات المالية الدولية والمجموعات الإقليمية الكبرى لمساعدة هذه البلدان في مجابهة هذه الظاهرة المستجدة حتى تتمكن من تسخير إمكانياتها للتنمية خاصة في المجالات الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دور البنك الافريقي للتنمية في حشد الدعم الضروري لذلك.

وشدد الوزير في هذا الصدد على أهمية دور البنك الافريقي للتنمية في دعم دول القارة للتقدم على طريق تحقيق انتقال طاقي تدريجي وناجح وعادل ونهضة زراعية عصرية وذلك بوضع الآليات الفنية والمالية الضرورية وبتشجيع الشراكات الثلاثية لاسيما مع الجانب الكوري.