الولايات المتحدة تقدم مليون دولار مساعدات إنسانية للمغرب

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن التزامها بدعم جهود التعافى التى تبذلها حكومة المغرب لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة، معلنة عن تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية.

وذكر بيان على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الأربعاء، أنه فى الساعات التى تلت الزلزال، أرسلت الوكالة فريق تقييم صغير إلى المغرب لدعم المستجيبين المحليين فى تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية.

واستنادا إلى تلك التقييمات المبكرة ودعما لقيادة الحكومة المغربية للاستجابة الإنسانية لهذه المأساة، ستوفر الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يصل إلى مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأولية لدعم الناس فى المناطق الأكثر تضررا من جراء الزلزال وتوابعه.

وسيساعد هذا التمويل المنظمات الموجودة على الأرض على تقديم المساعدة الغذائية الطارئة والخدمات الصحية والمأوى والصحة العقلية والموارد النفسية الاجتماعية لمساعدة الاستجابة التى يقودها المغرب.

وتقوم الولايات المتحدة أيضًا بتبادل الخبرات الفنية المتخصصة مباشرةً مع الحكومة المغربية لتعزيز استجابتها المستمرة لحالات الطوارئ.

وأعربت واشنطن عن استعدادها تقديم المزيد من الدعم إذا طلبت الحكومة المغربية ذلك.