إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب بولندا بعد 6 مباريات

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة البرتغالي فرناندو سانتوس من تدريب منتخب بولندا بعد أيام قليلة من توليه المهمة.

وأصدر الاتحاد البولندي لكرة القدم، بيانًا، يعلن من خلاله إقالة سانتوس من تدريب منتخب بولندا بشكل رسمي؛ بسبب سوء النتائج خلال فترة قيادته للمنتخب البولندي.

وأقيل سانتوس من تدريب المنتخب البولندي، بعد خوضه 6 مباريات فقط، فاز في 3 منهم وخسر 3 آخرين.

وتأتي هذه الإقالة، بعد خسارة منتخب بولندا من ألبانيا بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وجاء في البيان: «يعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم أنه اعتبارًا من 13 سبتمبر 2023، يتوقف المدرب فرناندو سانتوس عن تدريب المنتخب البولندي».

وكان فرناندو سانتوس، تولى قيادة منتخب بولندا في يناير الماضي، عقب رحيله عن قيادة المنتخب البرتغالي عقب انتهاء كأس العالم قطر 2022، بعدما فشل في التأهل للدور نصف النهائي من المونديال.