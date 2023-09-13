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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مخزن سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر
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شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و تحت اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط  مخزن سجائر  به عدد ٤٣٦  علبة سجائر متنوعة  مجهولة المصدر، عدد ٨٦ سيجار اجنبى مجهول المصدر بدون فواتير، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

أصدر المهندس احمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، والتى اسفرت عن وجود مجموعة من المخالفات.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط و متابعة الأسواق.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين تشديد الرقابة على الاسواق حملة تموينية على المصيلحى وزير التموين وزارة التموين و التجارة الداخلية
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