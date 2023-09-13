رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقد استعدادات المعاهد للعام الدراسي الجديد

تفقد محمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتابع عددًا من المعاهد للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مثنيًا على استعدادات المعاهد، ووجه بضرورة سرعة إنهاء الصيانة اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

التقى «عبدالعظيم» خلال التفقد عددًا من أولياء الأمور بمعهد أبو طويلة الإعدادي الثانوي، حيث عقد معهم اجتماعًا موسعًا استمع فيه لبعض المشكلات التى تواجه أولادهم، كما ناقش العديد من الموضوعات الهامة والتى تخص العملية التعليمية وزيادة أعداد المعاهد بالقرى العائدة فى مدينة الشيخ زويد، واعدًا إياهم بتذليل كافة المعوقات وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم بشكل فوري.