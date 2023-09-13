مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد

أستعدت مدينة الحسنة بوسط سيناء للعام الدراسي الجديد وذلك خلال أجتماع المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة برئاسة سعد خليل بغدادي رئيس مجلس مدينة الحسنة وبحضور جميع قيادات المدينة التنفيذية

وجه رئيس المدينة سكرتيري القري والإدارة التعليمية بشأن متابعة الاستعدادات للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وجري التوجيه بالإستعداد التام للعام الدراسي من جميع الجوانب ليبدأ العام الدراسي والمدرسه بقيادتها ومعلميها في أعلى درجات الاستعدادات والجاهزيه لصالح العمليه التعليميه ومصلحة الطلاب وقدم التهنئه بالعام الدراسي الجديد.

وشدد على ضرورة إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن.

كما ناقش اجتماع المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة لحل هذه المشكله وتم وضع آلية لتوزيع المياه علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع

وطالب رئيس المدينة رؤساء القري بتحصيل جميع إيرادات الدوله من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار وتوريدها لإيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية

كما وجه بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمه لمواجهة إحتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مما يؤثر على حركة الطرق وإزالة الرمال المتحركة حفاظا على سلامة المواطنين مشيرا الى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمه لمواجهة إحتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

و كلف رئيس المدينة مديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار وتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمجلس وربطها بجميع الإدارات والوحدات المحلية لتلقي البلاغات في حين حدوث أي ازمه طارئه

كما وجه رؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه والإزالة الفورية

وفيما يخص قطاع النظافة وجه بالاستمرار في تفعيل منظومة النظافة ورفع القمامه والمخلفات من شوارع القري والمدينة حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولاظهار الشكل الجمالي والحضارى لمركز الحسنة وتلقي اى شكاوى مقدمه وإيجاد الحل الفورى لها .