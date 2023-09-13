وزير الرياضة: يوم حافل بالإنجازات على مستوى المنافسات القارية والعالمية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات المتنوعة التي تحققت اليوم علي مستوي مختلف الألعاب وفي مختلف المنافسات القارية والعالمية في رفع الأثقال والملاكمة والتايكوندو والإسكواش وتنس الطاولة



وأكد صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.



*توج الرباع المصري كريم كحلة، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال بذهبية وزن 96 كجم، ورفع رصيده إلى ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في منافسات بطولة العالم بواقع ذهبيتين وفضية، ليتوج بذهبية المجموع خلال مشاركته في منافسات الوزن نفسه، ببطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية*.



*وحصد بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخبنا الوطني محمود حسني ببرونزية الكلين والنطر لوزن -96 كجم في إنجاز تاريخي ببطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية*.



*تأهل عمر العوضي إلى نصف نهائي التصفيات الأفريقية للملاكمة المؤهلة الى الاولمبياد لوزن -71 كجم بعد فوزه على بطل السنغال باجماع القضاة 5-0، كما تأهلت يمنى عياد إلى نصف نهائي التصفيات الإفريقية للملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد باريس*.



*على مستوى التايكوندو، أحرز للاعب عبدالله عصام الميدالية الفضية لبطولة لبنان المفتوحة لتايكوندو 2023 فئة G1، وسيف عيسي يحصد الميدالية الفضية في ذات البطولة*.

*تأهل منتخب تنس الطاولة رجال يفوز على الجزائر 3-1 ويتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نيجيريا في بطولة إفريقيا، كذلك لحق منتخب الفرق السيدات بنصف نهائي البطولة الإفريقية لتنس الطاولة بعد الفوز على تونس 3-0*.

*على مستوى الإسكواش، هانيا الحمامي أولى المتأهلات إلى نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش بعد فوزها على الإنجليزية جورجينا كينيدي 3-1، والمصنفة الأولى عالمياً وبطلة العالم نور الشربيني تـتأهل الى نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بعد فوزها على البلجيكية نيلي جيلس 3-1*.