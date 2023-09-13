بالفيديو.. خبير يكشف سبب الحب من أول نظرة

قال عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن الطفل الذي لا يحصل على حقه في إبداء رأيه هذا الأمر يستمر معه ، ولا يستطيع التعبير عن رأيه في الكبر، وطوال الوقت يشعر بهذه العقدة.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الرجل قد ينجذب للأنثى التي تعطيه الاهتمام الذي لم يكن موجودا وهو صغير، في محاولة لتعويض هذا النقص، مشيرًا إلى أن الانجذاب لشخص من أول نظرة قد يكون ناتجًا عن وجود بعض الجوانب الأكثر عمقًا من العقل.

وعقب : "في جانب باطني وروحي قد يعلم الكثير عن هذا الشخص، والطيور على أشكالها تقع، الإنسان ينجذب لأشباهه".

وأوضح أن هناك بعض الأشياء تتجاوز العقل، تؤدي إلى انجذاب الشخص لشخص آخر، وهذا يسمى بالحب من أول نظرة، معقبًا: “الحب من أول نظرة يعني أن هناك شيء باطني يؤدي إلى الانجذاب لهذا الشخص، وهذا قد يكون ترتيب رباني من أجل التقاء أشخاص متشابهة”.



