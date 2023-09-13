ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا .. عزاء الفنانة الراحلة كاريمان بالحامدية الشاذلية

كاريمان
كاريمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة كريمان العزاء، غدا الخميس بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب، وأدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.
يشار الى ان رحلت عن عالمنا أمس الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ 87 عاما
كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

شاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم و غيرهم 

كريمان الحامدية الشاذلية العزاء
ads