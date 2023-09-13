غدا .. عزاء الفنانة الراحلة كاريمان بالحامدية الشاذلية

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة كريمان العزاء، غدا الخميس بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب، وأدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.

يشار الى ان رحلت عن عالمنا أمس الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ 87 عاما

كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

شاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم و غيرهم