لجنة الزمالك ترفع إيقاف القيد لفرق السلة والطائرة واليد

نجحت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، في رفع إيقاف القيد على فرق اليد والسلة والطائرة بالنادي الأبيض، في الساعات القليلة الماضية .

وسددت لجنة الزمالك أجزاء كبيرة من المديونيات للاتحادات الرياضية الثلاثة، مع تقديم تعهدات بسداد جميع المديونيات المستحقة لاتحادات .

بذلك ينجح الزمالك في قيد لاعبيه الجدد، بالإضافة للذين قاموا بتجديد عقودهم مؤخرا، في فرق اليد والسلة والطائرة .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

ويلتقي الفريق الأبيض السبت المقبل مع أرتا سولار الجيبوتي في تنزانيا، بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.