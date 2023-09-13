ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القاصد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بجامعة المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

عقد  الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بحضور أعضاء اللجنة ،والدكتور أحمد  صبري المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية ، والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد ،والدكتور اشرف مدحت مدير عام الإدارة  الطبية ، والمحاسب جلال عبد السلام  أمين عام الجامعة ،والمحاسب اشرف النطاط الأمين العام المساعد.

بدأ القاصد الإجتماع بتهنئة الأمة  الإسلامية والشعب المصري ومنتسبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف .
ووجه رئيس الجامعة  الشكر للدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة السابق علي ما بذلته من جهد خلال فترة عملها .

وأشار القاصد إلى أنه تم خلال الإجتماع المصادقة علي محضر إجتماع  الجلسة السابقة  والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات إلي  جانب مناقشة ودراسة الموقف المالي للصندوق .

كما استعرض مجلس إدارة الصندوق الخدمات الطبية التي قدمتها الإدارة  الطبية للطلاب .

الادارة الطبية الأمين العام المساعد الدكتور أشرف المولد النبوى الشريف
ads