النزول بدرجات القبول بمدرسة "وي" بجنوب سيناء لـ 225 درجة

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، النزول بدرجات القبول لمدرسة " وي" التكنولوجية بطور سيناء الي 225 درجة للعام الدراسى 2023/ 2024

والتسجيل علي الرابط الالكتروني المعلن بموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

في نفس السياق قرر المحافظ النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس ادارة طور سيناء التعليمية من 2015 درجة الي 210 درجة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

كما تم النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي الصناعي بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول للصف الاول الى 180 درجة بمدارس الإدارة التعليمية بطور سيناء، و155 درجة لمدارس الإدارة التعليمية بمدينة دهب.

وكذا النزول بالحد الأدني للصف الاول الثانوي التجاري المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول التجاري الي 160 درجة للمدارس التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية للعام الدراسي 2023/ 2024



جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه يتم تنسيق الطلاب الحاصلين علي الشهادة الاعدادية داخل الادارة التعليمية التابع لها ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة تعليمية أخرى.