مريض نفسي يشعل النار في منزل أسرته ببورسعيد

أقدم مريض نفسي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على إشعال النيران بمنزل أسرته بمساكن الصفوة دون حدوث أي إصابات.

مريضًا نفسيًا يشعل النيران في منزل أسرته ببورسعيد

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق بالدور الأرضي بعمارة في مساكن الصفوة، فجري الدفع بفريق من رجال الحماية المدنية مُدعم بسيارات إطفاء وبرفقتهم سيارات إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق الذي تبين أنه في "الأنتريه"، وذلك قبل إنتقاله إلى باقي أجزاء الوحدة السكنية، دون حدوث أي إصابات.

نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ الأسرة بالكامل، وتبين من التحريات الأولية أن مريض نفسي - معاق ذهني - من أفراد الأسرة هو من أشعل النيران في "الانتريه"، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات، والتحري حول ملابسات الواقعة.