رئيس كينيا يطالب الغرب بإعادة جدولة ديون إفريقيا وتسعير الفائدة بشكل عادل

انتقد الرئيس الكينى ويليام روتو مغالاة البلدان والمؤسسات المالية الغربية المقرضة لدول إفريقيا فى تقدير أسعار الفائدة التى تحصل عليها مقابل تقديم القروض لبلدان القارة.

وقال روتو فى مقابلة مع شبكة كابيتال اف ام الإذاعية التى تبث فى العاصمة نيروبى إن متوسطات الفائدة على الاقراض التى يتعامل بها الغرب مع الأفارقة يفوق خمسة أضعاف الفائدة التى يتعامل بها الغرب مع دول مناطق العالم الأخرى.

وأشار رئيس كينيا إلى أنه " تأسيسا على ذلك طالبنا فى كافة المحافل الدولية والإقليمية تبادر الدول والمؤسسات الغربية المقرضة لنا فى افريقيا إعادة جدولة الديون وإمهال اقتصاديات دول القارة المنهكة بآثار كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فسحة من الوقت لالتقاط الانفاس".

وشدد رئيس كينيا على أن نبرة المعاقبة لإفريقيا التى تصدر بين الحين والآخر من عواصم ومؤسسات غربية باتت أمرا غير مقبول وظلما كبيرا للافارقة ممن باتت 13 دولة من بلدانهم جنوب الصحراء الكبرى على شفا انهيار اقتصادى نتيجة تراكم أعباء الديون الخارجية.