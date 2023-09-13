دبلوماسي صيني: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وندعم قيام الدولة وفق حدود 1967

أكد سفير الصين في الكويت تشانغ جيانوي سفير أن موقف الصين ثابت وحازم وواضح بشأن حل القضية الفلسطينية لافتا إلى أن بكين منذ البداية تدعم قيام دولة فلسطينية كاملة وفق حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما أنها ترفض سياسة القوة وتدعو إلى حل النزاعات عبر التشاور.

ووصف السفير جيانوي في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الصيني بالكويت اليوم الأربعاء - الزيارة المرتقبة لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين بأنها ستشكل دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية وتعزيزا للتعاون بين البلدين الصديقين مؤكدا أن العلاقات الصينية - الكويتية مميزة ونموذج يحتذى به للتبادلات مشيرا إلى عزم بلاده تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت.

وأضاف السفير جيانوي أن الزيارات عالية المستوى بين البلدين تؤدي دورا هاما في تطوير تلك العلاقات التي حرصنا عليها وعلى تنميتها دائما وإن الكويت تعد أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين كما أنها أول دولة عربية بادرت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق).

ولفت إلى أن الصين تعمل على تعميق التعاون مع الكويت في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة باستمرار وتحقيق المنفعة المتبادلة للجانبين مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة تطورت علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل كبير.

وحول المشروعات التي تشارك بها الشركات الصينية في الكويت أكد السفير جيانوي أن بلاده تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في أعمال البنية التحتية والمشروعات الكبيرة الكويتية.

وذكر أن حجم التبادل التعاون الاقتصادي والتجاري في عام 2022 بلغ 48ر31 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 3ر42 في المائة مبينا أن الكويت تعد سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام إلى الصين التي استوردت 28ر33 مليون طن من النفط الخام بزيادة سنوية قدرها 34ر10 في المئة وأن 60 شركة صينية تعمل حاليا في الكويت وشاركت في أكثر من 80 مشروعا.