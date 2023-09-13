أسهم "وول ستريت" ترتفع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركي ببداية التداولات، الأربعاء، مع زيادة ثقة المتداولين في إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وجاء ذلك عقب بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عام في أغسطس.

وتسارع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال أغسطس الماضي، بأكثر من المتوقع بسبب الزيادات في أسعار الطاقة، الأمر الذي يضع ضغوطا على الفيدرالي الأميركي بشأن إنهاء موجة التشديد النقدي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أغسطس إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 بالمئة في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز أرائهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 بالمئة في أغسطس.

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 21.29 نقطة، أو بنسبة 0.06 بالمئة، إلى 34667.28 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 0.75 نقطة، أو بنسبة 0.02 بالمئة، إلى 4462.65 نقطة.

كما استقر المؤشر "ناسداك" المجمع في بداية التداولات عند مستوى 13773.67 نقطة.