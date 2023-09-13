أستاذ بجامعة الرباط : نشكر مصر على تضامنها مع المغرب

وجه الدكتور خالد فتحي أستاذ الطب بجامعة الرباط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على إعلانهم الحداد على ضحايا المغرب وليبيا، فهذا يشعر المغاربة بأن لهم بيتا كبيرا بدل البيوت التي سقطت.



وأضاف فتحي خلال مداخلة عبر سكايب من الرباط مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المغرب تجاوز أربعة أيام عصيبة وحاسمة في البحث عن الناجين المحتملين، ونجحت في رهان جاهزية المنظومة الصحية في مواجهة الكوارث.

وذكر أن التحدي الآن يرتكز أمام الوضعية الصحية في المغرب وتولي أمر المصابين، والمنظومة الصحية في المغرب تخضع لإصلاح عميق، تزامن مع الكارثة الضخمة، فكان اختبارا جيدا لهذا الإصلاح.

وأكد فتحي أن العائق الأول الذي واجه فرق الإنقاذ يتعلق بجبال أطلس، وهناك بيوت على قمم الجبال، وهذا نمط سائد لدى المغاربة أن يسكنوا على قمم الجبال، ومع الزلزال انهارت أحجار تزن بالأطنان، وتدخل الجيش الملكي للمساعدة في فتح الطرق داخل الجبال، وتجاوز المغرب تخوف أن تكون المطلوبات أكبر من الإمكانيات.



