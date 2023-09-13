القابضة للصناعات الغذائية: 11 شركة تشارك بمعارض "أهلا مدارس"

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشركاتها في معرض "اهلا مدارس".

وقال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية تشارك بمعارض "اهلا مدارس"، كما أنها تشارك في 42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد “حسنين” ان الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "اهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيرًا الى انه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيه للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيه بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارج.

وقال انه سيتم طرح كمية 20 الف طن ارز مستورد بسعر 20 جنيه، والارز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة.

واشار الى انه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وفي سياق أخر قال انه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الاساسية للحصول على نسب خصم اضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.