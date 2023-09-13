  ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تزوج 9 مرات ودخل السينما هربا من الثأر

تحل ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1903، بمدينة جرجا محافظة سوهاج، لم يلتحق بالتعليم لكنه تعلم القراءة والكتابة، بدأ حياته المهنية "محصلًا" في السكة الحديد ومع ذلك كان يأمل في الدخول بالمجال الفني.

عاشت عائلة القصبجى فترة طويلة من المعاناة بسبب "الثأر" لذلك طلب والده السفر إلى الإسكندرية، وكانت أبواب السينما تطارده عندما أقام في منزل مواجه لمنزل "ريا وسكينة"، أشهر قتلة في تاريخ مصر، دون أن يعلم ذلك وبعد وقت قدم شخصية "عبدالعال" محققًا نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

تزوج القصبجي 4 مرات بشكل رسمي، و 5 مرات بشكل عرفي، منهن فتاة بدوية تعرف عليها أثناء تصوير فيلم "عنتر وعبلة"، كما تزوج من إيطالية وأنجب منها 3 أبناء.

جاءت إنطلاقة رياض القصبجى في الوسط الفني مع الفنان الراحل إسماعيل يس وقدم معه عدد كبير من الأعمال الفنية بأدائه شخصية "الشاويش عطية"، "إسماعيل يس في الجيش، ابن حميدو، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران".

يمتلك القصبجي عدد كبير من الإفيهات الخالدة حتى وقتنا هذا في أذهان الجمهور مثل: "شغلتك على المدفع برروروم، هو بعينه بغباوته وشكله العكر، صباحية مباركة يا ابن العبيطة، الله يرحمه.. كان غبى بس قلبه طيب، أنت وقعت ولا الهوى رماك".

يذكر أن رياض القصبجي رحل عن عالمنا في 23 أبريل 1963، بعد صراع مع مرض الشلل النصفي الذي جعله يلزم الفراش لفترات زمنية طويلة، عن عمر يناهز 60 عامًا.