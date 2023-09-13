وزيرا خارجية لبنان وسوريا يتفقان على لقاء لبحث قضية النازحين

أجرى وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب اتصالا هاتفيا بنظيره السوري فيصل المقداد واتفقا على عقد لقاء بينهما فور عودة بوحبيب من نيوريورك حيث سيشارك إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية اللبنانية اليوم الأربعاء أن الاتصال تناول التنسيق في ضوء قرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين بترؤس وفد رسمي لينتقل إلى سوريا ويبحث قضية النازحين، موضحة أن وزير الخارجية السوري رحب بزيارة الوزير بوحبيب والوفد المرافق إلى دمشق مبديا استعداده لكل تعاون يصبّ في مصلحة البلدين.

وأوضحت أن بوحبيب سيلتقي في نيويورك نائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثّل بلاده في الاجتماعات الأممية.