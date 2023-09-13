رئيس الوزراء العراقي: الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا بتطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرج والوفد المرافق لها، حيث بحثا التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله.

وأشار السوداني إلى مضي الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي، الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكدا أن تلك الإصلاحات قد أسهمت وبشكل كبير في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد.

من جانبها، أشادت روزنبرج بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، والتي ستساعد العراق في النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه في مجال التنمية المستدامة.