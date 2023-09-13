غدا.. الجمعية المصرية لأمراض القلب تنظم مؤتمرًا علميًا عن علاج أمراض القلب

تنظم الجمعية المصرية لأمراض القلب يومي الخميس والجمعة المقبلين، وبمشاركة كل أقسام القلب بكليات الطب بجامعات مصر، مؤتمرًا علميًا عن الجديد في علاج أمراض القلب وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد السطيحة رئيس المؤتمر وأستاذ أمراض القلب بطب طنطا، أن المؤتمر سيحضر فيه نخبة كبيرة من أساتذة وعلماء طب القلب فى مصر والعالم، مضيفًا أن المؤتمر سوف يناقش الجديد فى علاج أمراض القلب من ناحية العلاج الدوائي وأحدث طرق العلاج التداخلى بالقسطرة القلبية سواءً للشرايين أو الجديد فى علاج الصمامات بالقسطرة.

وأضاف أنه سيتم إقامة عدد كبير من ورش العمل المهمة فى التدريب على تشخيص وعلاج امراض القلب، وسوف يكون التسجيل لحضور المؤتمر وحضور ورش العمل مجانا.