ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردنى يتوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78

الملك عبدالله الثانى
الملك عبدالله الثانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى العاصمة عمان اليوم الأربعاء متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلقى العاهل الأردنى خطابا فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، التى تبدأ فى نيويورك الأسبوع المقبل، كما سيعقد الملك عبدالله الثانى سلسلة من اللقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بالاجتماعات.

يرافق العاهل الأردنى فى الزيارة الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

الولايات المتحدة الأمريكية العاهل الأردني الجمعية العامة للأمم المتحدة
ads