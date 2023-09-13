الزمالك ينهي تدريبه الأخير قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار

خاض فريق الزمالك، اليوم الأربعاء تدريبه الأخير بالقاهرة وذلك قبل السفر إلي تنزانيا لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي .

وشهد مران الزمالك اليوم حصول اللاعبين الدوليين على راحة من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق، بينما شارك باقي اللاعبين بشكل طبيعي .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

ويلتقي الفريق الأبيض السبت المقبل مع أرتا سولار الجيبوتي في تنزانيا، بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.