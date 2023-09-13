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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انضمام المعلق فارس عوض إلى مجموعة قنوات ssc السعودية

فارس عوض
فارس عوض
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أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، انضمام المعلق فارس عوض إلى طاقمها.

وكتبت شركة الرياضة السعودية:" قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بإنضمام المعلق الرياضي فارس عوض إلى قافلة معلقيها المتميزين".

وكتب فارس عوض عبر حسابه على إكس:" تم الاتفاق رسميا مع قنوات ssc الرياضية والانضمام الى كوادرها بداية من تاريخه، وكل الشكر لكل المسؤولين والقائمين عليها وكل الامنيات بالتوفيق لي ولكل الزملاء".

وكانت شركة الرياضة السعودية قد أعلنت في وقت سابق انضمام المعلق القدير رؤوف خليف إلى طاقمها، بعد نهاية مسيرته مع بي إن سبورتس.

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