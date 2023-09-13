دعاء زهران: مصر ستظل الداعم الأكبر لأشقائها العرب وقت الأزمات والكوارث

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الاشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية.

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن توجيه الرئيس بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، دليل على استمرار الدولة المصرية فى دعم الدول العربية التي تتعرض لأزمات، مشيرة إلي أن مصر ستظل الداعم الأكبر لأشقائها العرب.

وأضافت أمين أمانة القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر، أن مصر دائمًا تكون أول من يمد العون والمساندة فى كل المحن للأشقائها وقت الأزمات والكوارث، ودعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطى هذه المحنة، وذلك انطلاقًا من المسئولية المشتركة والروابط الأخوية.

وقدمت الدكتورة دعاء زهران، خالص التعازي والمواساة للشعبين الليبي والمغربي في ضحايا الإعصار دانيال والزلزال، داعية الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يحفظ الشعب الليبى والمغربي الشقيق من كل مكروه.